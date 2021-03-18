ثقافة وفنون

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد متأثرا بفيروس كورونا

الراحل كان مثل الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل
مصطفى الجُدي 11:02 م, الخميس, 18 مارس 21 11:02 م, الخميس, 18 مارس 21

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نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق الذى غيبه الموت مساء اليوم الخميس، عن عمر يناهز 69 عاما.

وقالت الوزيرة إن الراحل لعب دورا مهما في الثقافة المصرية، وترك بصمات بارزة فى مجال النقد الفنى، كما شارك فى إعداد أجيال من المبدعين.

وأضافت الوزيرة أن الراحل كان مثل الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل، متوجهة بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيهن داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

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يذكر أن الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان، من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، حاصل على درجة الدكتوراة تخصص علم نفس الإبداع من جامعة القاهرة.

وعمل أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة الدكتور كمال الجنزوري في 2011، وأستاذا لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون ونائبا سابقا لرئيس الأكاديمية.

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كما شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وعمل مديراً لبرنامج تربية الموهوبين وأستاذا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين / 2005 – 2011) ، متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار، وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضا.

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بقلم مصطفى الجُدي

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