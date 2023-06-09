وفاة والدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

توفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة.
ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإن صلاه الجنازة غدا السبت 10 يونيو عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة (بالوفاء والامل) .
ومن المقرر إقامة العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
والعزاء تلغرافيا مقر مجلس الوزراء بالقصر العيني.
وتتقدم أسرة جريدة المال بخالص العزاء والمواساة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأسرة الفقيدة ، داعيين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وفسيح جناته.