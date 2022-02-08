وفاة والدة الملحن عمرو مصطفى ونجوم الغناء يواساونه

توفيت والدة الملحن عمرو مصطفى مساء الثلاثاء، فيما قدم نجوم الغناء تعازيهم. وأعلن وفاة والدة عمرو مصطفى، الشاعر الغنائي أمير طعيمة وكتب تغريدة قائلا "خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته…

توفيت والدة الملحن عمرو مصطفى مساء الثلاثاء، فيما قدم نجوم الغناء تعازيهم.

وأعلن وفاة والدة عمرو مصطفى، الشاعر الغنائي أمير طعيمة وكتب تغريدة قائلا “خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون”.

وحرص نجوم الغناء على مواساة عمرو مصطفى عبر حساباتهم الرسمية منهم رامي صبري وجنات .

يذكر أن عمرو مصطفى يتعاون مع نوال الزغبي في أغنية جديدة تحمل اسم “لسه باجي على بالو” التي انتهت من تسجليها في الفترة الأخيرة.

وظهرت الزغبي مع مصطفى في الإستديو خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر في الشهرين الأخيرين. وعلّقت: “هيك بتكون التحضيرات مع عمرو مصطفى. وهي تستعدّ لتصوير “لسه باجي على بالو” على شكل فيديو كليب”.