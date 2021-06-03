وفاة والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

انتقلت إلى رحمة الله والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسيتم تشييع الجنازة غداً بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس ليتم الدفن بمقابر العائلة ببني مزار محافظة المنيا.

وكيلا المجلس ينعيان والدة رئيس الشيوخ

وبعث كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس برقيتي عزاء للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ينعيان فيهما والدته والتى وافتها المنية اليوم داعين الله عز وجل للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

الأمانة العامة تنعي والدة رئيس المجلس

كما بعث المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ برقية عزاء باسمه واسم أعضاء الأمانة العامة للمجلس للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق يشاطره فيها الأحزان لوفاة والدته، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وان يدخلها فسيح جناته

مجلس النواب يبعث برقيات تعزية لرئيس الشيوخ

كما بعث المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والسيد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ببرقيات تعزية إلي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة المغفور لها والدة سيادته، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.