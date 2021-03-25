الإسكندرية

وفاة وإصابة 3 أشخاص بعد انهيار سقف عقار بالإسكندرية (صور)

وكلف محافظ الإسكندرية بنزول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار
مها يونس 7:00 م, الخميس, 25 مارس 21 7:00 م, الخميس, 25 مارس 21

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انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، إلي موقع حادث إنهيار سقف عقار قديم كائن بـ31 شارع أحد متفرع من شجرة الدر بمنطقة غربال بمحرم بك بنطاق حى وسط، وهو عقار مأهول بالسكان مكون من أرضي و3 أدوار علوية، ونتج عنه حالتي وفاة وإصابة آخر .

وكلف محافظ الإسكندرية بنزول لجنة المنشئات الآيلة للسقوط لمعاينة العقار وعمل تقرير نهائي لتحديد وضع العقار، والإزالة الفورية للأجزاء الخطرة منه.

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وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه فور وقوع الحادث تم فصل جميع المرافق عن العقار، والإخلاء الإداري الفوري للعقار من السكان دون نقل منقولاتهم، وذلك كإجراء احترازية، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وكلف المحافظ جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع تبعيات للحادث، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

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جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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