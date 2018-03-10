وفاة هناء خير الدين رائدة الاقتصاد الرياضى والنظرية الاقتصادية

المال- خاصتوفيت الدكتورة هناء خير الدين، الأستاذ المتفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وزوجة الدكتور سلطان أبوعلى وزير الاقتصاد الأسبق، أول أمس الجمعة بعد صراع مع المرض.للدكتورة خير الدين العديد من المؤلفات الاقتصادية عن النظرية الاقتصادية الجزئية، والاقتصاد الرياضى، بخلاف التقارير الاقتصادية

المال- خاص

توفيت الدكتورة هناء خير الدين، الأستاذ المتفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وزوجة الدكتور سلطان أبوعلى وزير الاقتصاد الأسبق، أول أمس الجمعة بعد صراع مع المرض.

للدكتورة خير الدين العديد من المؤلفات الاقتصادية عن النظرية الاقتصادية الجزئية، والاقتصاد الرياضى، بخلاف التقارير الاقتصادية للتعامل مع الفقر وأزمات محدودى الدخل.

وشغلت خير الدين العديد من المناصب خلال مسيرتها المهنية، حيث عملت أستاذًا للاقتصاد بجامعة القاهرة منذ عام 1978 رئيسًا لقسم الاقتصاد بنفس الكلية من عام 1990 حتى عام 1996، ومديرًا لمركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والمالية من عام 1985 إلى عام 1990، وعضوًا بمجلس جامعة الأمم المتحدة بطوكيو.

وترأست اللجنة الفرعية للاقتصاد الدولى بأكاديمية البحث العلمى، وشغلت أيضًا عضوية مجلس الشورى والمجالس القومية المتخصصة إلى جانب العديد من المجالس واللجان الاقتصادية، منها اللجنة الفرعية للاقتصاد الدولى بأكاديمية البحث العلمى، وتتلمذ على يديها الآلاف من الطلاب، من بينهم العشرات من الوزراء والمسئولين خلال العقود الثلاثة الماضية.