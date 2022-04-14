وفاة ميرڤت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات

توفيت إلى رحمة الله اليوم الخميس 14 أبريل 2022، الموافق 13 رمضان، مرڤت سلطان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك المصري للصادرات E bank.

وشغلت مرفت سلطان منصب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات عام 2016، لتختارها مجلة فوربس عام 2021 ضمن قائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط.

وشغلت منصب المديرة الإقليمية للعلاقات الخارجية في بنك إتش إس بي سي، لمنطقة شمال إفريقيا، ونائبة رئيس المعاملات البنكية الدولية في بنك دويتشة مصر لمنطقة شمال إفريقيا.

وحصلت ميرفت سلطان على بكالوريوس إدارة الأعمال ودرجة الماجيستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمرتبة الشرف.