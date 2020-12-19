الإسكندرية

وفاة مواطن وإصابة آخر في انهيار عقار الجمرك في الإسكندرية

حي الجمرك : العقار مكون من ٣ طوابق ومأهول بالسكان
مها يونس 11:51 م, السبت, 19 ديسمبر 20 11:51 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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أسفر حادث انهيار عقار في الإسكندرية بمنطقة الجمرك مساء السبت عن وفاة مواطن وإصابة آخر، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لها.

وكان بلاغ لغرفة العمليات بحي الجمرك ورد يفيد بإنهيار العقار رقم ١٢ بشارع الست المسيرية، خلف شارع وكالة الليمون، وهو عقار قديم مأهول بالسكان ومكون من ثلاث أدوار، وصادر له قرار هدم ٢٥٨ لسنة ٢٠١٢، ورخصة هدم سنة ٢٠١٣.

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عقار الجمرك المُنهار

وأوضح رئيس حي الجمرك أنه تم انتقال جميع الجهات المعنية إلى مكان الحادث للتعامل مع الحادث وتم تكثيف فرق الحماية المدنية من أجل سرعة رفع أنقاض العقار.

وأشار رئيس الحي إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة وسيارات الاسعاف والعربات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظاً علي سلامة المواطنين.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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