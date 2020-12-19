وفاة مواطن وإصابة آخر في انهيار عقار الجمرك في الإسكندرية

أسفر حادث انهيار عقار في الإسكندرية بمنطقة الجمرك مساء السبت عن وفاة مواطن وإصابة آخر، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لها.

وكان بلاغ لغرفة العمليات بحي الجمرك ورد يفيد بإنهيار العقار رقم ١٢ بشارع الست المسيرية، خلف شارع وكالة الليمون، وهو عقار قديم مأهول بالسكان ومكون من ثلاث أدوار، وصادر له قرار هدم ٢٥٨ لسنة ٢٠١٢، ورخصة هدم سنة ٢٠١٣.

عقار الجمرك المُنهار

وأوضح رئيس حي الجمرك أنه تم انتقال جميع الجهات المعنية إلى مكان الحادث للتعامل مع الحادث وتم تكثيف فرق الحماية المدنية من أجل سرعة رفع أنقاض العقار.

وأشار رئيس الحي إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة وسيارات الاسعاف والعربات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظاً علي سلامة المواطنين.