وفاة مواطن خلال مشاجرة مع سائق «توك توك» في القاهرة

تسببت مشاجرة نشبت في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، في وفاة مواطن بعدما تعدى على سائق توك توك بآلة حادة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من شخص بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وسائق مركبة “توك توك”، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على شقيقه بالضرب باستخدام “مفك”، نتج عن ذلك إصابته ونقل شقيقه للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه والأداة المستخدمة بارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.