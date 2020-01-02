وفاة مذيعة قناة العربية نجوى قاسم عن عمر 51 عاما

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية في قناة العربية ، تقدمّ البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث

أعلنت قناة العربية وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم صباح اليوم الخميس، عن عمر 51 عاما، والتي وصفها سفير السعودية بالإمارات، تركي الدخيل، بأنها “سيدة المهنية والاحترافية”.

وقالت شبكة العربية والعربية الحدث “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى الزميلة الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي”.

وأضافت الشبكة إنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان.

وتابعت: “رحم الله الزميلة نجوى قاسم وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفي السياق ذاته، نعى تركي الدخيل، سفير السعودية لدى دولة الإمارات، الإعلامية نجوى قاسم التي توفيت اليوم في منزلها بدبي.

وقال الدخيل في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة نجوى قاسم… وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية… وداعاً صديقة الجميع… رحمة الله عليك رحمة واسعة… إنا لله وإنا إليه راجعون”