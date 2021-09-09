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وفاة محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي

وافته المنية اليوم الخميس
المال - خاص 5:57 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 5:57 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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توفي الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية، والذي وافته المنية اليوم الخميس.

ووفقا للصفحة الرسمية لمجموعة العربي على “فيسبوك”، ستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية.

واضافت الصفحة: “لقد كان نموذجًا مشرفا  للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذي ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة ، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان.”

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وتابعت: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويجزيه بالإحسان إحسانًا، وأن ينزله منزلًا مباركا والله خير المنزلين.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.

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بقلم المال - خاص

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