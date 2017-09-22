وفاة محمد عاكف المرشد الأسبق لجماعة الإخوان

وكالاتتوفي المرشد الأسبق لجماعة الإخوان محمد مهدي عاكف، اليوم الجمعة، بمستشفى قصر العيني حيث كان يتلقى العلاج، حسبما أكدت مصادر عائلية وأمنية.قالت علياء، ابنة عاكف، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن والدها توفي، قبل أن تؤكد مصادر أمنية رحيل القيادي الإخواني الذي كان محبوسًا على "ذم

وكالات

توفي المرشد الأسبق لجماعة الإخوان محمد مهدي عاكف، اليوم الجمعة، بمستشفى قصر العيني حيث كان يتلقى العلاج، حسبما أكدت مصادر عائلية وأمنية.





قالت علياء، ابنة عاكف، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن والدها توفي، قبل أن تؤكد مصادر أمنية رحيل القيادي الإخواني الذي كان محبوسًا على “ذمة عدة قضايا” مرتبطة بأعمال عنف.

كان عاكف، الذي ولد عام 1928، قد نقل من السجن إلى المستشفى للعلاج، وتولى منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المصنفة “إرهابية”، بعد وفاة سلفه مأمون الهضيبي في يناير عام 2004، وخلفه محمد بديع.