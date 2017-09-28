وفاة مؤسس بلاي بوي عن 91 عامًا

بي بي سيتوفي هيو هيفنر، المؤسس الأمريكي لمجلة بلاي بوي الدولية للكبار، عن 91 عامًا.وقالت شركة بلاي بوي إنه مات في منزله بلوس أنجلوس، لأسباب طبيعية.بدأ هيفنر نشر بلاي بوي في مطبخه عام 1953، لتصبح بعد ذلك أكبر مجلات الرجال بيعًا في العالم، وبلغ عدد النسخ المبيعة منها في ذروتها 7 ملايين نسخة

بي بي سي

توفي هيو هيفنر، المؤسس الأمريكي لمجلة بلاي بوي الدولية للكبار، عن 91 عامًا.





وقالت شركة بلاي بوي إنه مات في منزله بلوس أنجلوس، لأسباب طبيعية.

بدأ هيفنر نشر بلاي بوي في مطبخه عام 1953، لتصبح بعد ذلك أكبر مجلات الرجال بيعًا في العالم، وبلغ عدد النسخ المبيعة منها في ذروتها 7 ملايين نسخة في الشهر.

وقال نجله كوبر هيفنر إن “كثيرين سيفقدونه”، وأثنى على حياة والده “الاستثنائية والمؤثرة باعتباره رائدًا في مجال الإعلام والثقافة”، ووصفه بأنه كان مدافعًا عن حرية التعبير، والحقوق المدنية، والحرية الجنسية.

وساعدت مجلة بلاي بوي على قبول العري في المطبوعات العامة، رغم ظهورها في وقت تمكنت فيه الولايات المتحدة من حظر وسائل منع الحمل.

كما ساعدت المجلة في جعله من أصحاب الملايين، وتكوين امبراطورية أعمال كبيرة تشمل كازينوهات ونوادي ليلية.