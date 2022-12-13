وفاة لاعب مطروح بعد بلع لسانه أمام السلوم... و«الرياضة» تفتح تحقيقا في الواقعة

لقي لاعب نادي مطروح سامي سعيد مصرعه في إحدى مباريات القسم الثالث، وذلك بعد أن ابتلع لسانه أثناء المباراة، الأمر الذي أدى إلى إلغاء اللقاء من جانب الحَكَم أحمد حمدي.

وحاول الجهاز الطبى للفريقين إسعاف اللاعب، قبل أن يتم نقله بالإسعاف إلى أحد المستشفيات، إلا أنه فارق الحياة.

بدوره، نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى وفاة اللاعب “سامي سعيد” الذي وافته المنية، اليوم، في مباراة جمعت فريقه أمام السلوم في دوري الدرجة الثالثة.

وتقدَّم وزير الرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب، ونادي مطروح الرياضى، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبِّيه الصبر والسلوان.

وقررت وزارة الرياضة تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في واقعة الوفاة، والتواصل مع اتحاد الكرة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر كل عناصر تأمين اللاعبين بالمباريات في منافسات الدورى بكل أقسامه.