سيـــاســة

وفاة كمال الجنزوري ومجلس الوزراء ينعيه : «كان دوما مرجعا اقتصاديا»

نعى مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن وعميق الأسى، الدكتور كمال الجنزوري
صفية حمدي 11:55 ص, الأربعاء, 31 مارس 21 11:55 ص, الأربعاء, 31 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

توفي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، صباح اليوم الأربعاء، بمستشفى القوات الجوية، بعد صراع مع المرض.

ونعى مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن وعميق الأسى، الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم.

ووقف المجلس دقيقة حداداً على روح الفقيد الوطني العظيم، داعياً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

اقرأ أيضا  البرلمان يحذف مواد تراخيص رسو العوامات أو الذهبيات من قانون الموارد المائية

وأعرب مجلس الوزراء عن تقدير مصر للدور الوطني الكبير الذي ساهم به الدكتور كمال الجنزوري خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، من قيادة دفة الحكومة لفترتين دقيقتين من تاريخ الأمة المصرية.

كما ثمنت الحكومة الإسهامات الجليلة التي بذلها الراحل العظيم في سبيل وطنه، حيث كان نموذجاً في البذل والعطاء، ولم يتأخر يومأً عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة لاسيما في المجال الإقتصادي، لمصلحة الوطن.

اقرأ أيضا  5 توصيات من نقل البرلمان بشأن مزلقان طهطا البحري فى سوهاج

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : فقدنا اليوم قامة وطنية عظيمة، يشهدُ لها الجميع بالعلم والاجتهاد، والاخلاص والمثابرة، حيث كان الراحل الكريم دوماً مرجعاً اقتصادياً مهماً، وعلامة بارزة في الإدارة، وتحمل المسئولية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

على خطى ترامب .. إدارة بايدن تنزع صفة «الأرض المحتلة»عن الضفة الغربية

أحمد فراج 12:03 م, الأربعاء, 31 مارس 21

السعودية: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

المال - خاص 12:36 ص, الأربعاء, 31 مارس 21

وزير المجالس النيابية : هناك قضايا يستغل فيها ملف حقوق الانسان كذريعة للتدخل في شئون الدول

ياسمين فواز 11:04 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

تفاصيل اجتماع النواب مع وزير السياحة والآثار اليوم

ياسمين فواز 9:23 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

جمال عبدالرحيم يهنئ الصحفيين بمناسبة مرور 80 عامًا على إنشاء النقابة

رحاب صبحي 9:22 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

الهيئة العامة للطرق والكباري : رصد 87 مليون جنيه للانتهاء من طريق 99 الحربي

ياسمين فواز 9:08 م, الثلاثاء, 30 مارس 21