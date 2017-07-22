وفاة فلسطينيين اثنين في تجدد للمواجهات في القدس والضفة الغربية

وألقى عشرات الفلسطينيين الملثمين الحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة باتجاه القوات الإسرائيلية عصر السبت في عدة أحياء من القدس الشرقية المحتلة والقرى المحاذية لها، بحسب متحدثة باسم الشرطة أضافت أن القوات الإسرائيلية استخدمت وسائل مكافحة الشغب لتفريقهم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينياً أصيب بجروح خطرة بالرصاص في العزارية بالضفة الغربية المحتلة شمال القدس. وفي معبر قلندية بين رام الله والقدس وقعت مواجهات بين قوات إسرائيل ومئات الفلسطينيين، بحسب مصادر أمنية فلسطينية.
وفيما تراجعت وتيرة هذه الأحداث في الأشهر الفائتة يُخشى أن يؤدي العنصر الديني في الصدامات الأخيرة إلى اندلاع العنف مجدداً، على ما يؤكد محللون. وكتب المراسل العسكري في هآرتس عاموس هرئيل «في العام الفائت نجحت قوات الأمن (الإسرائيلية) بعد جهد كبير في إعادة العفريت إلى القمقم (…) لكن ما بني بمشقة خلال عام يمكن تدميره بسهولة في أسبوع، خصوصاً عندما تضاف عوامل دينية إلى الوضع». واعتبر اوفر زالزبرغ المحلل في «مجموعة الأزمات الدولية» أن «خطأ (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو كان في تركيب أجهزة رصد المعادن بدون التحاور مع فريق مسلم». أضاف أن «الطابع الإكراهي (لهذا الإجراء)، أكثر من الإجراء نفسه، هو ما جعله غير مقبول لدى الفلسطينيين».