وفاة فريد الديب بعد صراع مع السرطان

توفى صباح اليوم الثلاثاء، المحامي المصري الشهير فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الدكتور عزيز مدكور، توفي صباح اليوم صديقي، وأخي الأستاذ فريد الديب المحامي بعد صراع طويل مع المرض، وسوف نوافيكم بمكان وموعد الجنازة والعزاء.

ومن أشهر القضايا التي ترافع فيها فريد الديب قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وقضية الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام، وفي عام 2011 ترافع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى .

وكانت آخر القضايا التي تولاها الديب مهمة الدفاع عن الشاب محمد عادل قاتل زميلته الفتاة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة .