وفاة علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق

شغل منصب وزير المالية وله مؤلفات عدة في الشأن الاقتصاديمتابعات توفي الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق- اليوم الأحد- بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 83 عاما وستقام صلاة الجنازة غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. يذكر أن الراحل تول

شغل منصب وزير المالية وله مؤلفات عدة في الشأن الاقتصادي





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توفي الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق- اليوم الأحد- بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 83 عاما وستقام صلاة الجنازة غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.



يذكر أن الراحل تولى رئاسة مجلس الوزراء في 4 سبتمبر 1985 حتى 9 نوفمبر 1986 وعقب تركه منصب رئيس الوزراء ، تولى منصب رئيس مجلس الشورى وذلك حتى عام 1989 .



وكان الدكتور علي لطفي قد تولي منصب وزير المالية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ، كما تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ورئيس لجنة الأحزاب خلال فترة رئاسته لمجلس الشورى.



وحصل الراحل الدكتور علي لطفي على بكالوريوس التجارة جامعة عين شمس وحصل على دبلوم إدارة المنشآت الاقتصادية ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة لوزان السويسرية.



وتدرج الدكتور علي لطفي في الوظائف من أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة عين شمس ووزيرا للمالية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة.



وكتب الفقيد الدكتور علي لطفي أكثر من 30 بحثا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ومن أهم مؤلفاته التطور الاقتصادي ومؤشرات التخلف الاقتصادي ومشكلات التصنيع في الدول النامية ومشكلات التمويل في الدول النامية ومقدمة علم الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ودراسات في تنمية المجتمع.



كما حصل الراحل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1992.