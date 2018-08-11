وفاة عجوز الثورة الفلسطينية بالقاهرة

خديجة عرفات شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات المال- خاص نعى سفير دولة فلسطين بالقاهرة و مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، وكافة موظفي سفارة ومندوبية فلسطين بالقاهرة "الحاجة خديجة عرفات شقيقة القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات،…

خديجة عرفات شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات





المال- خاص



نعى سفير دولة فلسطين بالقاهرة و مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، وكافة موظفي سفارة ومندوبية فلسطين بالقاهرة “الحاجة خديجة عرفات شقيقة القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات، و التي وافتها المنية صباح اليوم بالقاهرة” وفق بيان



أقيمت صلاة الجنازة على جثمانها الطاهر في مسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة الظهر، ووارى جثمانها الطاهر في مدافن الهلال الأحمر الفلسطيني بالقاهرة .



وتقدمت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بأصدق التعازي والمواساة إلى آل القدوة الكرام والشعب الفلسطيني كافة ؛ سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بعظيم عفوه ومغفرته.

