وفاة عاملين ومساعد سائق.. عربة نصف نقل تقتحم مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مرور قطار 2010 القاهرة / أسوان على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، قامت عربة نصف نقل مجهزة بونش باقتحام الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق، ما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار، ووفاة مساعد سائق القطار و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار، وجارى سحب العربة من أسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة.

وتناشد هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بكل أنواعها والأفراد بالالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.