نقل وملاحة

وفاة عاملين ومساعد سائق.. عربة نصف نقل تقتحم مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية

الهيئة تدعو قائدى المركبات والأفراد للالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات
محمود محسن 7:04 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 7:04 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مرور قطار 2010 القاهرة / أسوان على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، قامت عربة نصف نقل مجهزة بونش باقتحام الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق، ما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار، ووفاة مساعد سائق القطار و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار، وجارى سحب العربة من أسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 3-2-2021

وتناشد هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بكل أنواعها والأفراد بالالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

دمياط لتداول الحاويات تطرح مناقصة لشراء 3 أوناش ساحة عملاق

السيد فؤاد 12:07 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 3-2-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

«ويز إير» تدشن خط طيران بين مطاري أبوظبي وبرج العرب خلال الشهر الحالي

دعاء محمود 8:37 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

وزير النقل يتفقد أعمال استكمال إنشاء وتطوير ميناء العين السخنة

محمود محسن 2:45 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

«الجسر العربي» تنجح فى نقل 1650 شاحنة على خط نويبع – العقبة خلال يناير

السيد فؤاد 2:36 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21

«منظمة ARGUS العالمية»: قناة السويس الخيار الأول لناقلات الغاز المُسال الأمريكى للشرق الأقصى يناير 2021

نادية سلام 1:42 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21