وفاة عالم البرمجيات لاري تيسلر مبتكر «الكوبي والبيست»

توفي عالم الكمبيوتر الأمريكي لاري تيسلر عن عمر يناهز 74 عاما، وهو يعد أحد رموز علم الحوسبة في مراحله المبكرة.

وبدأ لاري العمل في وادي السيليكون في أوائل الستينيات من القرن الماضي، في وقت كانت فيه أجهزة الكمبيوتر ليست في متناول الغالبية العظمى من الناس.

ونعت شركة زيروكس، التى قضى فيها تيسلر جزءا من حياته المهنية، العالم الراحل وأشادت به.

وقالت الشركة على موقع تويتر: “لاري تيسلر مخترع تقنية القص والنسخ واللصق (الكوبي والبيست)، والعثور على كلمة واستبدالها بغيرها، وأكثر من ذلك، كان باحثا سابقا في زيروكس”.

وأضافت: “أصبح يوم عملك أسهل الآن بفضل أفكاره الثورية”.

يذكر أن تيسلر ولد في حي برونكس في نيويورك عام 1945، ودرس في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا.

وتخصص بعد تخرجه من الجامعة، في تصميم واجهة المستخدم، وهو التخصص الذي يهدف إلى جعل أنظمة الكمبيوتر أكثر سهولة في الاستخدام.

وعمل في عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، خلال حياته المهنية الطويلة. وبدأ عمله في مركز أبحاث بالو ألتو التابع لشركة زيروكس، المعروف اختصارا باسم “بارك”، قبل أن يلتقطه ستيف جوبز ويضمه إلى شركة أبل، حيث أمضى 17 عاما وأصبح من أبرز العلماء فيها.

وبعد أن غادر تيسلر شركة أبل، أنشأ شركة في مجال التعليم، وعمل لفترات قصيرة في كل من شركتي أمازون وياهو.