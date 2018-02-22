وفاة طفل وإصابة 16 فى انهيار عقار بمنشأة ناصر

متابعات أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، وفاة طفل وإصابة 16 مواطنا حتى الآن فى حادث انهيار عقار مكون من اربع طوابق – كوبري منشأة ناصر – شارع النجيري ، محافظة القاهرة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم ن

متابعات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، وفاة طفل وإصابة 16 مواطنا حتى الآن فى حادث انهيار عقار مكون من اربع طوابق – كوبري منشأة ناصر – شارع النجيري ، محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد ال نهيان بمنشية ناصر بمشاركة 15 سيارة إسعاف مجهزة.

وأشار إلى تمركز 10 سيارات إسعاف بموقع الحادث، فضلا عن سيارة إمداد طبى بها كافة المستلزمات و أدوية الطوارئ والتى يحتاج إليها المصابين في مثل هذة الحوادث ، حيث أنه جار البحث عن مفقودين تحت الأنقاض بواسطة رجال الدفاع المدني.

وأشار ” مجاهد” إلى أن حالة الوفاة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، أما حالة المصابين فهى من بسيطة إلى متوسطة، ماعدا حالتين إحداهما لسيدة تعانى بكسر في الحوض ، وأخرى لطفل 3 سنوات لدية كسر بالفخذ وهما فى حالة خطرة ، وجارى إجراء العمليات اللازمة لهما.

وأكد” مجاهد” أنه فور وقوع الحادث وجه وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات منشية ناصر، ومعهد ناصر، والشفا ، لافتا إلى أنها ضمن مستشفيات الإحالة والتى يتوافر بها كافة التجهيزات الطبية.