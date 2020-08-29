لايف

وفاة طبيعية.. مصدر أمني: لا صحة لانتحار صاحب محل بسبب إخلاء أحد البلوكات

على خلفية تداول مقطع صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الواقعة.
أماني عوض 8:34 م, السبت, 29 أغسطس 20 8:34 م, السبت, 29 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

نفى مصدر أمني ما تداول من مقطع صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حديث لأحد الأشخاص يدعي خلاله انتحار صاحب إحدى المحال، عقب علمه بإخلاء أحد البلوكات بشارع المطار بمحافظة الجيزة “الكائن به المحل خاصته”.

وأوضح المصدر، أن ما تداوله في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

وأضاف أن حقيقة الواقعة تتمثل في وفاة الشخص مستأجر المحل المشار إليه، بشكل طبيعي عقب شعوره بحالة إعياء أثناء تواجده بمنزله.

وأشار إلى أنه على إثرها نقله ذويه إلى إحدى المستشفيات لكنه فارق الحياة، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

كانت الأجهزة الأمنية المعنية قد توصلت إلى مرتكب فيديو الاعتداء على زوجته في شرفة منزلهما، ومحاولة إلقائها من الطابق الخامس بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، عقب تداول الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وضبطته.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

ضبط مرتكب فيديو الاعتداء على زوجته والتهديد بإلقائها من الطابق الخامس

أماني عوض 8:18 م, السبت, 29 أغسطس 20

اكتشاف محجر بدون ترخيص و8 سيارات نقل محملة بالرمال المسروقة بالقاهرة

أماني عوض 2:49 م, الجمعة, 28 أغسطس 20

ضبط مزور لمستندات المرور الرسمية بالقاهرة

أماني عوض 10:56 م, الخميس, 27 أغسطس 20

حقيقة هروب خنزير من مطعم بالأميرية: فيديو مفبرك

أماني عوض 10:18 م, الخميس, 27 أغسطس 20

تفاصيل السطو على مخزن إحدى شركات الدخان.. والداخلية تضبط الجناة

أماني عوض 3:59 م, الخميس, 27 أغسطس 20

الداخلية: إحباط محاولة تهريب نصف طن بانجو بنفق الشهيد أحمد حمدي

أماني عوض 1:52 م, الخميس, 27 أغسطس 20