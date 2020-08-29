وفاة طبيعية.. مصدر أمني: لا صحة لانتحار صاحب محل بسبب إخلاء أحد البلوكات

على خلفية تداول مقطع صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الواقعة.

نفى مصدر أمني ما تداول من مقطع صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حديث لأحد الأشخاص يدعي خلاله انتحار صاحب إحدى المحال، عقب علمه بإخلاء أحد البلوكات بشارع المطار بمحافظة الجيزة “الكائن به المحل خاصته”.

وأوضح المصدر، أن ما تداوله في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

وأضاف أن حقيقة الواقعة تتمثل في وفاة الشخص مستأجر المحل المشار إليه، بشكل طبيعي عقب شعوره بحالة إعياء أثناء تواجده بمنزله.

وأشار إلى أنه على إثرها نقله ذويه إلى إحدى المستشفيات لكنه فارق الحياة، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

كانت الأجهزة الأمنية المعنية قد توصلت إلى مرتكب فيديو الاعتداء على زوجته في شرفة منزلهما، ومحاولة إلقائها من الطابق الخامس بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، عقب تداول الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وضبطته.