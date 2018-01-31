وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي سابق حذر من حرب أكتوبر

عادل عبدالجوادأعلنت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن وفاة "ألبرت سوداي" عن عمر ناهز 88 عامًا، وأحد رؤساء الأقسام السابقين بالاستخبارات الحربية الإسرائيلية "أمان"، الذي حاول على مدى أسبوع قبيل حرب أكتوبر 1973 إقناع المسئولين في تل أبيب بأن مصر تستعد للحرب، وهو من أحد القلة الذين حذروا من نشوب حرب أكتو

عادل عبدالجواد



أعلنت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن وفاة “ألبرت سوداي” عن عمر ناهز 88 عامًا، وأحد رؤساء الأقسام السابقين بالاستخبارات الحربية الإسرائيلية “أمان”، الذي حاول على مدى أسبوع قبيل حرب أكتوبر 1973 إقناع المسئولين في تل أبيب بأن مصر تستعد للحرب، وهو من أحد القلة الذين حذروا من نشوب حرب أكتوبر.

وذكرت “معاريف” أنه في عام 1973، قرأ “سوداي” مقالًا في صحيفة الأهرام للكاتب الصحفي حسنين هيكل وخلص إلى أن الرئيس السادات يواجه حربًا مع إسرائيل، ولم يستمع إليه رؤساء المخابرات العسكرية الاسرائيلية حينها، مشيرة إلى أنه عندما كان يعمل “سوداي” في الموساد، قدر أن الرئيس أنور السادات يريد السلام، وقد تحقق ذلك.

وانضم سوداي إلى جيش الإحتلال لإسرائيلي، وانضم إلى قسم البحوث التابع للجيش، حيث كان مسئولًا عن الساحة المصرية، في الفترة التي سبقت حرب أكتوبر، حدد العديد من العلامات التي تشير إلى نية مصر لشن الحرب.

وبعد الحرب انتقل إلى الخدمة في الموساد، وكتب خلال عمله في المعهد وثيقة تقييم تحدد نيه الرئيس السادات للسلام، وفي الواقع، وبعد ثلاثة أشهر، ناشد الرئيس السادات رئيس الوزراء حينها مناحيم بيجن واقترح عليه السلام.

وعلى الرغم من محاولاته وتصميمه على إقناع كبار رجال المخابرات الإسرائيلية برئاسة رئيس المخابرات العسكرية إيلي زيرا بأن الحرب في فتح لم تستمع إليه.