وفاة شخص فى تصادم قطار مع توك توك

محمود محسنتسبب اقتحام توك توك شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بالكيلو 200.42 بين مشلا وكفر الزيات على خط منوف كفر الزيات، فى وفاة شخص.أكدت هيئة السكة الحديد مساء الأربعاء فى بيان لها، أنه نتيجة عبور التوك توك من مكان غير معد للعبور أثناء مرور قطار رقم ٨٥٩ ركاب منوف كفر الزيات، اصطدم ال



محمود محسن

تسبب اقتحام توك توك شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بالكيلو 200.42 بين مشلا وكفر الزيات على خط منوف كفر الزيات، فى وفاة شخص.

أكدت هيئة السكة الحديد مساء الأربعاء فى بيان لها، أنه نتيجة عبور التوك توك من مكان غير معد للعبور أثناء مرور قطار رقم ٨٥٩ ركاب منوف كفر الزيات، اصطدم القطار بالتوك توك وألقاه خارج السكة، ما تسبب فى وفاة سائق التوك توك وتم نقله إلى المستشفى.

وتناشد الهيئة المواطنين وقائدى المركبات عدم العبور من على شريط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حرصا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.