وفاة شخصين وإصابة 5 مواطنين إثر حريق وانهيار عقارين بالقاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إصابة 5 مواطنين اثر حادث حريق بمصنع كابلات كهربائية بشارع بورسعيد ، بمنطقة باب الشعرية ، القاهرة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع ب 5 سيارات…



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، إصابة 5 مواطنين اثر حادث حريق بمصنع كابلات كهربائية بشارع بورسعيد ، بمنطقة باب الشعرية ، القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع ب 5 سيارات إسعاف مجهزة.

وأشار ” مجاهد” الى أنه تم إسعاف 2 من المصابين بموقع الحادث وغادروا، فيما تم نقل 3 الى مستشفى سيد جلا.

ولفت إلى أن جميع المصابين كانوا يعانوا من اختناقات.

وأوضح أن المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة، وحالتهم الصحية مستقرة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، وفاة 2 وإصابة 4 أخرين فى حادث إنهيار منزلين الأول من خمسة طوابق انهار بالكامل والثانى إنهيار طابقين من ثلاثة، بحارة البرنس، روض الفرج، شبرا القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 6 سيارات اسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة الى مستشفى الساحل التعليمي.

وأشار الى أن حالات المصابين ال 4 اشتباه ما بعد الارتجاج لطفلة تبلغ عامين ، و جرح بالرأس وسحجات وكدمات بالجسم لسيدة تبلغ من العمر 19 عام ، وكسور بالجانب الايسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم لطفلة تبلغ 15 عام ، و كسر بالساق الإيسر لسيدة تبلغ من العمر 25 عام ، لافتا الى أن حالتى الوفاة لطفلة تبلغ من العمر 4 أعوام وسيدة 50 عاما.

وأكد أنه فور وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد فى المستشفيات المحيطة للعقار الى الدرجة القصوى ، ومنها مستشفيات الساحل التعليمى ، ومعهد ناصر ، مؤكداً توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات ، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

