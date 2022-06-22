وفاة سيدة.. التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب قطار بضائع بخط القباري

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن وقوع حادث قطار بضائع محمل بالغلال بين محطتي السلام والبستان بخط بضائع الإتحاد القباري.

أشارت هيئة السكة الحديد إلى أن الحادث نتج عن خروج بعض عربات القطار عن السكة، موضحة أن انقلاب بعض العربات بالقطار لم يؤثر على حركة مسير القطارات، حيث إن الخط مخصص لنقل البضائع.

وبحسب بيان الهيئة الذي حصلت «المال» على نسخة منه فأنه نتج عن الحادث وفاة سيدة كانت متواجدة بالقرب من المكان.

ودفعت الهيئة بعدد من الأوناش والمعدات لرفع العربات الخارجة عن القضبان، وإخلاء الخط، والاستعداد به مرة أخرى.

وأوضحت أنه تم إرسال لجنة فنية من المهندسين والفنيين المتخصصين للمعاينة والوقوف على أسباب خروج العربات من على السكة.

واعتذرت السكة الحديد عن هذا الحادث الذي تسبب في وفاة إحدى السيدات.