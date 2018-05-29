وفاة سمراء النيل مديحة يسري

المال – خاص توفيت الفنانة القديرة مديحة يسري، الشهيرة بلقب سمراء النيل، عن عمر يناهز 97 عاما، عقب تدهور حالتها الصحية وقال الفنان إيهاب فهمي في تدوينة عبر حسابه بـ"فيسبوك": " البقاء لله وفاة الفنانة الكبيرة، مديحة يسرى صلاة الجنازة غداً الأربعاء ظهراً من مسجد السيدة نفيسة".



المال – خاص

توفيت الفنانة القديرة مديحة يسري، الشهيرة بلقب سمراء النيل، عن عمر يناهز 97 عاما، عقب تدهور حالتها الصحية

وقال الفنان إيهاب فهمي في تدوينة عبر حسابه بـ”فيسبوك”: ” البقاء لله وفاة الفنانة الكبيرة، مديحة يسرى صلاة الجنازة غداً الأربعاء ظهراً من مسجد السيدة نفيسة”.

واكتشف المخرج محمد كريم مديحة يسري، وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.

وقررت اعتزال المجال الفني في عام 2012، وشاركت ببطولة ما يزيد عن 90 فيلماً سينمائياً

ودخلت الفنانة الكبيرة مديحة يسري المستشفي مؤخرا إثر تدهور حالتها الصحية