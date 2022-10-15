وفاة روبي كولتراين صاحب شخصية «هاجريد» في أفلام هاري بوتر عن عمر يناهز 72 عامًا

رحل عن دنيانا صباح اليوم الفنان الإسكتلندي روبي كولترين بطل شخصية “هاجريد” في سلسلة أفلام هاري بوتر الذي اشتهرت عالميا عن عمر يناهز 72 عاما في ظروف غامضة، ودون معرفة الأسباب حتى الآن، وسبب الخبر صدمة كبيرة لجمهوره في العالم، وعبروا عن حزنهم برحيله عبر حساباتهم الشخصية بتويتر .

وقدم كولترين شخصية “هاجريد” على مدار 8 أفلام من سلسلة هاري بوتر، إلى جانب العديد من الأفلام والمسلسلات الأخرى.

بدأ كولتراين مشواره الفني أوائل العشرينات من عمره على المسرح، بجانب عدة عروض “stand-up comedy” كان يقدمها في تلك الفترة، اشترك بعدها في مسلسلات تليفزيونية منها “A Kick Up the Eighties” عام 1981، واشتهر كولترين بتقديم الأدوار الكوميدية ساعده في ذلك الحس الكوميدي لديه.

وأعلنت وكيلته بيليندا رايت وفاة الممثل الاسكتلندي في الجمعة 14 أكتوبر، في بيان، جاء به: “إن نجم هاري بوتر البالغ من العمر 72 عامًا توفي اليوم الجمعة، لقد كان واحدًا من أكثر الكوميديين المحبوبين في المملكة المتحدة قبل أن يتحول إلى التمثيل، الرجاء احترام خصوصية عائلة روبي في هذا الوقت العصيب”.

يذكر أن منصة Netflix طرحت سلسلة أفلام “هاري بوتر” للعرض في دول الشرق الأوسط، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، معلنة عن بدء بث أفلام “هاري بوتر” لمشاهديها في الشرق الأوسط، في الوقت نفسه الذي لم يسمح فيه بعرضها في أمريكا والمملكة المتحدة وكندا.