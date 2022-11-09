وفاة رجل الأعمال رؤوف غبور بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل رجل الأعمال الدكتور رؤوف غبور، رئيس شركة «جي بي أوتو» المتخصصة فى مجال تصنيع وتوزيع السيارات فى مصر، عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع طويل مع المرض

وتتقدم أسرة جريدة “المال” إلى ذويه بخالص التعازي والمواساة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويعتبر رؤوف غبور رجل الأعمال المصري الدكتور رؤوف غبور أحد رموز مجتمع الأعمال والصناعة في مصر والوطن العربي، حيث أسس مجموعة شركات «جي بي أوتو»، وهو رئيس مجلس إدارة “شركة جي بي أوتو” منذ 24 أبريل 2007. ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”مجموعة غبور” التي شارك في تأسيسها.

وتخرج غبور في كلية طب جامعة عين شمس عام 1976، ثم بدأ نشاطه في قطاع السيارات على مدار السنوات الماضية.

وتستحوذ مجموعة «جي بي أوتو» على العديد من الماركات التجارية هي «هيونداي، ومازدا، وشيري، هافال، وشانجان»، بخلاف أزرع شركات التمويل، وعددًا من المصانع المتخصصة في تجميع بعض سيارات الركوب والأتوبيسات وغيرها.

سبب وفاة رؤوف غبور

وأوضحت دينا رؤوف غبور في تصريحات صحفية منذ فترة، أنه والدها مصاب بسرطان البنكرياس لكنه لم يستجب للعلاج الكيماوي وتلقى علاجا عبر آلية أخرى واستجاب وكان يسافر لإجراء فحوصات فقط.

وأضافت: “فوجئنا في مارس الماضي بانتشار السرطان وتفشيه وأخبرنا الأطباء أن أمامه أشهر”.