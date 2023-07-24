وفاة رجل الأعمال توفيق صادق رئيس الشعبة العامة للسيارات سابقاً

فقد مجتمع الأعمال وقطاع السيارات بشكل خاص، أحد أبرز رموزه التى أثرت فى مجال الصناعة والتجارة والعمل العام لعقود طويلة.

رحل عن عالمنا اليوم الأثنين، توفيق صادق، رئيس شركة IDI القابضة، ورئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية.

ويتقدم الكاتب الصحفى حازم شريف رئيس مجلس ادارة، ورئيس تحرير جريدة المال والعاملين فيها بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ويقام العزاء بمشيئة الله يوم الأربعاء المقبل، الموافق 2023/7/26 بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.