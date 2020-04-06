وفاة رجل الأعمال المصري منصور الجمال

توفي اليوم الإثنين، رجل الأعمال المصري منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «نيو جيزة» للتنمية العقارية، بعد صراعٍ مع المرض.

وكتب نجله يحيى الجمال، منشورًا مقتضبًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توفي أبي منصور رحمة الله عليه»، قبل أن يكتب منشورًا آخر قال فيه: «أشكر كل من يتصل بي لمواساتي، وأعتذر لعدم تمكني من تلقي أية اتصالات».



وترددت أنباء عن وفاة «الجمال» متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد.

الكاتب الصحفي محمد صلاح ينعي الجمال

ونعى الكاتب الصحفي محمد صلاح، رجل الأعمال المصري منصور الجمال، حيث كتب على حسابه بموقع تويتر: «آسف مضطر للإعلان عن وفاة صديقي العزيز والدبلوماسي الراقي ورجل الأعمال الوطني منصور الجمال متأثرا بإصابته بفيروس كورونا» اسف مضطر للإعلان عن وفاة صديقي العزيز والدبلوماسي الراقي ورجل الأعمال الوطني منصور الجمال متأثرا بإصابته بفيروس كرونا

اللهم تغمده برحمتك التي تجاوزت كل شيء وتجاوز عنه وابدله دارا خيرا من داره واجعل الموت راحة له من كل شر و يوم لقائك خير ايامه واجعل مثواه الجنة يارحمن يارحيم .. pic.twitter.com/ecZqGUDCJa— mohamed salah (@SalahAlhayat) April 6, 2020

لطيفة تنعي منصور الجمال

ونعت الفنانة التونسية لطيفة رجل الأعمال منصور الجمال، حيث كتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الله يرحمك يا منصور.. الله يرحم روحك الجميلة كنت اخ و صديق عزيز ربنا يصبر اهلك و احبابك .. ان لله و ان اليه راچعون منصور الجمال في ذمة الله»