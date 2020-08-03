وفاة رئيس فرع غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر

أعلنت غرفة المنشآت السياحية وفاة الخبير السياحى ثروت صادق رئيس فرع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالبحر الأحمر، وهو عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية.

غرفة المنشآت السياحية : الوفاة إثر عملية جراحية

وذلك إثر إجرائه عملية جراحية، بعد حياة حافلة من العطاء والتفاني فى خدمة السياحة بشكل عام، وقطاع المطاعم والكافتيريات والمنشآت السياحية بشكل خاص.

وقد نعى مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى، وفاة الفقيد.

وثمّن مجلس إدارة الغرفة ما قدمه الراحل من جهود من أجل إعلاء شأن السياحة والحفاظ على سمعتها، خلال تولّيه مهامّ رئاسة الفرع بالبحر الأحمر.

كما أعرب مجلس الإدارة عن حزنه العميق لفقدان واحد من الخبراء السياحيين الذى أسهم وشارك فى وضع العديد من القواعد والضوابط والمعايير والمواصفات الحاكمة لتشغيل المطاعم والكافتيريات والمحالّ والمنشآت.

وقال بيان الغرفة إنه كان حريصًا على تقديم هذه الكيانات لأفضل خدمة سياحية لروادها.

ودعا مجلس إدارة الغرفة للفقيد بالرحمة وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد.

وأعلنت الغرفة الإعداد لحفل لتأبين الفقيد وتكريمه بالشكل الذى يليق باسمه وتاريخه.

يُذكر أن مجلس إدارة الغرفة كان قد قرر إقامة حفل كبير لتكريم عدد من قيادات ورموز صناعة المطاعم السياحية فى مصر.

وكان الحفل يتضمن منحهم دروع الغرفة تقديرًا ووفاءً لدورهم الرائد فى هذه الصناعة وتعريف العامة بهم وإنجاوزاتهم خلال النصف الأول من العام الحالى.

وأضافت الغرفة أن جائحة كورونا والتداعيات السلبية وحظر إقامة أية تجمعات، وكذلك توقف حركة والسياحة لمدة أكثر من 140 يومًا كان وراء تأجيل هذه المناسبة إلى وقت آخر.

وكان من بين المكرمين الفقيد الراحل ثروت صادق رحمه الله، وفقًا لما أكدت الغرفة.