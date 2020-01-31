وفاة خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية

توفي فجر اليوم خالد بشارة الرئيس التنفيذي بشركة “أوراسكوم للتنمية” إثر حادث سيارة بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة.

وتخرج خالد بشارة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على شهادة التخصص في علوم هندسة الحاسب الآلي عام 1993، ثم درس بعدها إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكي للمصارف والتمويل.

وانضم بشارة لإدارة أوراسكوم منذ سنوات بإستراتيجية جديدة ساعدت على الارتقاء بمعدلات الربحية التى تحققها الشركة، وحجم المبيعات العقارية وإشغالات الفنادق، مقارنة بالفترات الماضية.

وتضمنت تلك الإستراتيجية تطبيق نظام إدارى جديد، ووضع العمليات الإدارية تحت مظلة إدارة واحدة؛ لتحقيق نوع من التوازن بين جميع القطاعات، وتعمل الشركة فى 3 مجالات مرتبطة، وهى الخدمات الفندقية، والعقارات، إضافة إلى خدمات إدارة.

وكان آخر تصريح حصلت “المال” عليه من الراحل خالد بشارة بأن شركته تعتزم استكمال خطتها التوسعية بطرح 3 مشاريع جديد بالجونة خلال 2020، كما تنوى عقد مؤتمر صحفي الأحد المقبل للإعلان عن تفاصيل مشروع “o-west”.

وظهرت ملامح الخطة التى اتبعها خالد بشارة على أداء الشركة من حيث المبيعات والأرباح، فخلال الـ9 شهور الأولى من العام الماضي، ارتفعت الأرباح لتصل إلى 501.2 مليون جنيه مقارنة مع 274 مليونا بالفترة المماثلة من عام 2018، بنسبة صعود بلغت %83، وأظهرت القوائم المالية أن الإيرادات ارتفعت لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه الفترة المناظرة.