وفاة حفيدة وزير التنمية الإدارية الأسبق هاني محمود

أعلن المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية والاتصالات الأسبق ومستشار رئيس الوزراء السابق، وفاة حفيدته فريدة أحمد عثمانكان محمود قد تعرض منذ اسبوعين لحادث أليم فى الساحل الشمالي نتج عنه إصابة حفيدته بجروح خطيرة نقلت علي اثرها إلي المستشفي.

وتشييع جنازة فريدة غدا الأربعاء ٢ اغسطس الجاري بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وتتقدم جريدة المال برئاسة الكاتب الصحفي حازم شريف رئيس التحرير وجميع العاملين فيها بخالص العزاء لأسرة الفقيدة وان يلهم أهلها الصبر والسلوان

ومن جانبه ، نعي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وفاة فريدة قائلا : ببالغ الحزن والأسي القلوب يملؤها التسليم والرضا بقضاء الله تعالي وقدره أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة للأخ والصديق العزيز معالى الوزير المهندس هانى محمود فى مصابه الجلل لوفاة حفيدته الغالية فريدة والتى رحلت عن عالمنا فى عمر الزهور تاركة في نفوسنا جميعا غصة وألم عميق يصعب تجسيده في كلمات.. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحم الفقيدة الغالية ويرزقها الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهلها الصبر والسلوان.