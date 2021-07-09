سيـــاســة

وفاة جيهان السادات

رئاسة الجمهورية تنعاها
المال - خاص 10:22 ص, الجمعة, 9 يوليو 21 10:22 ص, الجمعة, 9 يوليو 21

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توفيت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع مع المرض.

ونعت رئاسة الجمهورية في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، السيدة الراحلة.

وكتب المتحدث: “تنعي رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة”.

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وتابع: “قد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس”.

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بقلم المال - خاص

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