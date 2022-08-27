وفاة جورج الراسي بعد إحيائه حفلا غنائيا في سوريا ونجوم الفن ينعونه

رحل عن عالمنا صباح اليوم المطرب اللبناني الشهير جورج الراسي ، إثر تعرضه لحادث أليم بأحد الطرق على الحدود اللبنانية السورية وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا بسوريا وكانت ترافقه فتاة وتوفيت أيضا في الحادث.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن قوات الدفاع المدني انتقلت لمستشفى تعنايل الحكومي لمعاينة الحادث ، حسبما نشر .”onetvlebanon

يذكر أن جورج الراسي مطرب لبناني اشتهر في أواخر فترة التسعينيات وبداية الألفية ، وهو شقيق النجمة اللبنانية نادين الراسي وزوج عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم ولديها ولد وحيد منه ” جو” ، وولد الراسي عام 1982 بقرية سلامون القماش بلبنان.

وحرص نجوم الفن في لبنان على نعي جورج الراسي مثل النجمة اللبنانية نانسي عجرم التي كتبت عبر حسابها الرسمي تويتر ” الله يرحم جورج ويصبر عايلته. وانشالله تكون نفسه بالسما ما أبشع هالخبر!!! ما في كلام يعبر، ما حدا بيعرف حجم الوجع الله يقويكي موجهة حديثها لنادين الراسي ” .

وكتب الإعلامي اللبناني وسام بريدي عبر حسابه ” شو بوجع هالنهار يا جورج، قلبي عم يحترق من الوجع، ١٢ نيسان ٢٠١٥ دبحني واليوم كأني بهيديك النهار راسي رافض يصدق انو اليوم هيك صار ، ما قادر فكر باخواتك وأهلك. المسيح قام الله يرحم روحك”.

ولفت الراسي انتباه الجمهور والنقاد الموسيقيين، خصوصاً بفعل تشابه صوته مع خامة صوت النجم جورج وسوف، وسبب الخبر صدمة كبيرة للوسط الفني اللبناني والجمهور أيضا.