وفاة ثاني طبيب مصري بالكويت بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي اليوم الجمعة، ثاني طبيب مصري من العاملين بمستشفى الأميري بوزارة الصحة الكويتية، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقا لـ”أ ش أ” فقد لفظ الدكتور عواد عبدالحميد عواد (50 عاما)، والذي يعمل اختصاصي أمراض باطنية في الكويت منذ ١٨ عاما، أنفاسه بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومضاعفاته.

وكان الطبيب المصري قد أصيب بالفيروس في شهر مايو الماضي، وتدهورت حالته ومكث فترة طويلة بالعناية المركزة بمستشفي جابر، ثم تحسنت حالته قليلا وخرج من العناية المركزة ثم من المستشفى في وقت لاحق، إلا أن مضاعفات الإصابة السابقة بكورونا عاودته مرة أخرى، لتصعد روحه إلى بارئها بعد صراع طويل مع هذا المرض.

وكان الدكتور طارق حسين مخيمر أول طبيب مصري يتوفى في الكويت، أثناء مشاركته في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).