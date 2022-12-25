وفاة النائب مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ

توفي منذ قليل النائب مصطفى كامل رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس الشيوخ سابقا، بعد تعرض سيارته لاصطدام داخل المجلس وتم نقله للمستشفى.

أمين الشيوخ ينتقل لمستشفى المعلمين لمواساة أسرة النائب الراحل مصطفى كامل

و انتقل المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء اللجان النوعية وأعضاء المجلس، منذ قليل، إلى مستشفى المعلمين، وذلك بعد وفاة النائب اللواء مصطفى كامل، عضو المجلس ومحافظ بورسعيد السابق أثناء نقله إلى المستشفى، بعد تعرضه لحادث داخل المجلس.

وكان النائب مصطفى كامل، قد تعرض لغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته داخل المجلس استعدادا لمغادرة المجلس، واصطدمت سيارته بعمود خرساني، وتم نقل النائب إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة، وأبلغت الأمانة العامة ذويه بالواقعة،

وكان مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنشاء صندوق مصر الرقمية وقال عبدالرازق اعلن موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون وعلي الامانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مرجعة مشروع القانون لغويا وصياغيا و ترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.