وفاة الممثل الكويتي عبدالحسين عبدالرضا في لندن عن 78 عامًا

وكالات: قال تليفزيون دولة الكويت إن الممثل عبدالحسين عبدالرضا توفي الجمعة في أحد مستشفيات لندن عن 78 عاما. كان الفنان الراحل نقل إلى المستشفى قبل أيام قليلة إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء وجوده في العاصمة البريطانية. ونعى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله

وكالات:



قال تليفزيون دولة الكويت إن الممثل عبدالحسين عبدالرضا توفي الجمعة في أحد مستشفيات لندن عن 78 عاما.





كان الفنان الراحل نقل إلى المستشفى قبل أيام قليلة إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء وجوده في العاصمة البريطانية.

ونعى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح الفنان الراحل في بيان جاء فيه أن «الفنان عبدالحسين عبدالرضا حمل من خلال أعماله هموم الشارع العربي والخليجي بشكل خاص في أزمنة مختلفة».

وأضاف البيان «تمكن الفنان الراحل من ملامسة قلوب الجمهور عبر بساطة الطرح وعفوية الأداء، ما أكسبه شهرة واسعة على المستويين الخليجي والعربي».

ولد عبدالرضا في 15 يوليو تموز 1939 وهو أحد مؤسسي الحركة الفنية في منطقة الخليج. وحفل مشوار الفنان الراحل بعشرات المسرحيات والمسلسلات التي قدمها على مدى أكثر من خمسة عقود.

أسس عبدالرضا فرقة المسرح العربي في مطلع الستينيات من القرن الماضي وفرقة المسرح الوطني في السبعينيات وتعددت مواهبه فشملت التلحين والغناء كما خاض مجال الإنتاج الفني.

وألف عددا من الأعمال الفنية على غرار مسلسلي (درب الزلق) و(الأقدار) ومسرحيات (باي باي لندن) و(سيف العرب) و(فرسان المناخ) و(عزوبي السالمية).