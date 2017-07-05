وفاة الممثل الشاب عمرو سمير إثر أزمة قلبية

متابعات توفى منذ قليل المذيع والممثل الشاب عمرو سمير إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 33 عامًا. بدأ سمير حياته ممثلا وهو فى العاشرة من عمره حيث شارك في فيلم "القتل اللذيذ"، أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج، بعد دراسته بكلية الإعلام وبعد تخرجه تقدم إلى مسابقة المذي

متابعات

توفى منذ قليل المذيع والممثل الشاب عمرو سمير إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 33 عامًا.

بدأ سمير حياته ممثلا وهو فى العاشرة من عمره حيث شارك في فيلم “القتل اللذيذ”، أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج، بعد دراسته بكلية الإعلام وبعد تخرجه تقدم إلى مسابقة المذيعين بقناة ميلودي ثم اتجه إلى قناة دريم لفترة وشارك في تقديم البرنامج الشبابي “شبابيك”.

وشارك سمير كممثل فى فيلم “عودة الندلة”، للنجمة عبلة كامل فى دور نجلها، كما شارك فى عدة مسلسلات تليفزيوينة منها “شط إسكندرية”.