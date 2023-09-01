وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن 94 عامًا

توفي رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عاما، بعد مسيرة طويلة في عالم المال، حيث دخل اسمه قائمة أشهر الاقتصاديين في العالم، وأقيمت الجنازة، اليوم، بعد صلاة الجمعة من مسجد ريجنز بارك بلندن، وسط عدد كبير من عائلته، نقلا عن موقع العربية.

المرتبة 12 في قائمة أثرياء العرب بصافي ثروة 2 مليار دولار

ويحتل الفايد المرتبة 12 في قائمة أثرياء العرب بصافي ثروة 2 مليار دولار، فيما يحتل المرتبة 1516 عالمياً، حسب تصنيف فوربس.

كان مالكاً لمتجر هارودز الشهير في لندن، الذي باعه لقطر بقيمة تقدر بـ2.4 مليار دولار عام 2010. كما يملك فندق Ritz Paris الذي أعيد افتتاحه عام 2016، بعد تجديدات دامت 4 سنوات، حيث سُميت الغرف والأجنحة بأسماء ضيوف الفندق من المشاهير مثل Coco Chanel. وسبق أن باع عام 2013 نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم إلى الملياردير شاهد خان بقيمة مقدرة بلغت 300 مليون دولار.

وكان يعيش مؤخراً بسويسرا، وهو والد دودي الفايد وكاميليا الفايد.

ولد بمدينة الإسكندرية في منطقة رأس التين 27 يناير 1929، لأب بسيط كان يعمل مدرساً للغة العربية.

عمل في صغره بعدة أشغال، بينها عتال بضائع بميناء الإسكندرية. وخلال منتصف ستينيات القرن الماضي انتقل إلى المملكة المتحدة حيث جمع ثروته.

بدأ في تكوين ثروته عندما سافر إلى السعودية، وتزوج من الكاتبة سميرة خاشقجي شقيقة رجل الأعمال السعودي المعروف عدنان خاشقجي، الذي ساعده في الدخول إلى تجارة الاستيراد بالمملكة المتحدة، فأصبح لاحقاً مسؤولاً عن ثروة سلطان بروناي وأقنعه باستثمار أمواله في إنجلترا.