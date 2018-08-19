وفاة الملياردير البرتغالي بيدرو بيريرا تشعل مواقع التواصل

أيمن عزامتوفي الملياردير البرتغالي بيدرو بيريرا عن عمر يناهز 69 عاما مساء السبت، ووفقا لأحدث قائمة بأغنى أغنياء البرتغال نشرها موقع فوربس، جاء بيريرا في المرتبة الخامسة من القائمة، بثروة تقدر بنحو 1.13 مليار يورو عن أصول رئيسية تشمل شركة سيمبا وفندق ريتز.كان بيريرا يعمل كمتسابق سيارا

أيمن عزام

توفي الملياردير البرتغالي بيدرو بيريرا عن عمر يناهز 69 عاما مساء السبت، ووفقا لأحدث قائمة بأغنى أغنياء البرتغال نشرها موقع فوربس، جاء بيريرا في المرتبة الخامسة من القائمة، بثروة تقدر بنحو 1.13 مليار يورو عن أصول رئيسية تشمل شركة سيمبا وفندق ريتز.

كان بيريرا يعمل كمتسابق سيارات لكنه نجح في تحويل شركة Navigator لتصبح أكبر شركة في أوروبا في مجال إنتاج الورق غير الشجري، بعد استحواذ أسرته عليها في 2004.

يعد بيريرا أحد رجال الصناعة المهمين في البرتغال، شركة سيمابا Semapa القابضة تمتلك 3 شركات تابعة تعمل في إنتاج الورق، واللباب، والأسمنت، والمشتقات والبيئة.

تتولى الشركة التابعة Nativator إنتاج وبيع اللباب السليليوزي، والورق، وتعمل في الغابات والإنتاج الزراعي، وتتولى الشركة التابعة سيسل Secil تصنيع وبيع الأسمنت والأسمنت الجاهز، والملاط الجاف، سابق التجهيز، والجير الهيدروليكي.

وتتولى الشركة الثالثة ETSA تجميع، ونقل، وتخزين، ومعالجة واستعادة بواقي المنتجات الحيوانية، وتجميع وإعادة تدوير زيت الطعام المستعمل، وتحتفظ الشركة القابضة بفروع في العديد من دول العالم، مثل تونس، وإسبانيا، وأنجولا، وبولندا، وفرنسا.

وتشغل المرتبة الأولى في القائمة الأغنى في البرتغال، سيدة تدعى ماريا فيرناندا، تقدر ثروتها بنحو 54.5 مليار يورو، التي تحتفظ باسهم في شركة جالب إنيرجيا للطاقة ونشاط صناعة الفلين.

المرتبة الثانية ألكسندر سورس دي سانتوس، وعائلته بأصول تقدر بنحو 3.4 مليار يورو، في المرتبة الثالثة فيكتور مانويل دا سيلفا ريبيرو وعائلته، بثروة تقدر بنحو 1.4 مليار يورو، وتكونت هذه الثروة نتيجة عمل الأسرة في الإنشاءات.

في المرتبة الرابعة يأتي الملياردير فاسكو دي ميلو وعائلته، بثروة تصل إلى 1.2 مليار يورو، بفضل استثماراته في شركة بريسا للطرق.

