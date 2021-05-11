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وفاة المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام الأسبق

عن عمر يناهز 82 عاما
المال - خاص 12:54 ص, الأربعاء, 12 مايو 21 12:54 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

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توفي المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق والنائب العام الأسبق الثلاثاء عن عمر يناهز 82 عاما إثر أزمة مفاجئة .

وسبق للفقيد الراحل أن شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام عام 1983، ثم مساعد أول وزير العدل عام 1992 ، وشغل منصب النائب العام خلا ل الفترة من 1999 وحتى عام 2006، ثم شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العاليا من (2006 وحتى عام 2009 ) .

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وكان الفقيد الراحل الذى يعد أبرز شوامخ القضاء المصري قد تخرج عام 1958 من كلية الحقوق جامعة القاهرة والتحق بالعمل معاونا للنيابة العامة 1960 .

وتدرج فى المناصب القضائية المختلفة فى النيابة العامة والمحاكم حيث حظي بمنزلة مرموقة فى سائر الدوائر القضائية لما إتسم به من تفان وتميز بالعمل والاداء ودماثة فى الخلق الكريم .

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ومن جانبه نعى مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ببالغ الحزن والألم والأسى، المستشار ماهر عبد الواحد، نائب عام مصر الأسبق، ورئيس المحكمةالدستورية العليا الأسبق ووصفه بأنه شيخا جليلا من أبرز شيوخ القضاة.

وأعرب النادي عن أحر تعازية للقضاء المصرى ولأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان ،وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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