وفاة المستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

توفي المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 73 عاما.

ومن الجدير بالذكر أن الراجل ترأس اللجنة التشريعية منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، والذي تم انتخابه بعد التعديل الدستوري الأخير.

يشار إلى أن المستشار عبد الله عصر، شغل منصب رئيس محكمة النقض الأسبق، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وتوفي الراحل عن عمر يناهز 73 عاما.

كان المستشار عبدالله أمين محمود عصر قد أدى في يوليو 2019 ، اليمين القانونية، أمام رئيس الجمهورية رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.