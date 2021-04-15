ثقافة وفنون

وفاة المخرج يسري غرابة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

يعتبر غرابة أول مخرج يعمل في تغطية مهرجانات دولية
مصطفى الجُدي 11:24 م, الخميس, 15 أبريل 21 11:24 م, الخميس, 15 أبريل 21

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توفي المخرج يسري غرابة، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد

ويعد الراحل يسري غرابة أحد رواد الجيل الثانى بعد جيل الرواد في التليفزيون، حيث بدأ رحلة عمله في ماسبيرو في الأمانة العامة حتى اكتشفته الراحلة الإذاعية آمال فهمى كمخرج فعمل معها فى برنامجها التليفزيونى الأول “لقاء الجماهير”.

ثم اختارته أمانى ناشد ليخرج برنامجها الشهير “كاميرا 9” على مدار عامين، ثم توالت الأعمال والبرامج، ومن أشهرها “تحقيق” أوسكار”نجوم وأرقام “ومواقف وطرائف”.

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ويعتبر غرابة أول مخرج يعمل في تغطية مهرجانات دولية، مثل (القاهرة السينمائى والإسكندرية والمسرح التجريبى).

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بقلم مصطفى الجُدي

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