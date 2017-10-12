وفاة المخرج السينمائي محمد راضي

سكاي نيوز عربيةتوفي المخرج السينمائي محمد راضي عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث يشيع جثمانه في مدينة نصر الخميس.وأكدت الخبر الفنانة وفاء سالم من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في منشور نعته فيه.ولد المخرج والمنتج السينمائي محمد راضي عام 1939 في محافظة ال

سكاي نيوز عربية

توفي المخرج السينمائي محمد راضي عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث يشيع جثمانه في مدينة نصر الخميس.

وأكدت الخبر الفنانة وفاء سالم من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في منشور نعته فيه.

ولد المخرج والمنتج السينمائي محمد راضي عام 1939 في محافظة الغربية وتخرج في كليه الحقوق عام 1962 ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1964 ثم عمل مخرجا في التلفزيون المصري فور تخرجه حيث اخرج عدد من الأفلام التسجيلية للتلفزيون ثم عمل في الإخراج السينمائي.

ومن أهم الأعمال التي قام محمد راضي بإخراجها أبناء الصمت 1974، العمر لحظه 1978، أمهات في المنفى 1981، الإنس والجن 1985 الهروب من الخانكه 1986 موعد مع القدر 1987 موعد مع الرئيس 1990 الحجر الداير 1992 حائط البطولات 1998.