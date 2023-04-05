وفاة اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد في حادث مروري

لقى اللواء مدحت عبدالرحيم مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، مصرعه -اليوم الأربعاء- في حادث مروري وقع على محور 30 يونيو في طريق بورسعيد – الإسماعيلية الصحراوي، أثناء قيادته سيارته بمفرده على الطريق.

وانتقل إلى موقع الحادث، قيادات وضباط مديرية أمن بورسعيد، ونقل الجثمان إلى مستشفى بورسعيد.

يذكر أن اللواء مدحت عبدالرحيم تقلد منصب مدير أمن بورسعيد عام 2022، وشغل قبلها العديد من المناصب الشرطية، منها حكمدار بورسعيد.

ونعى اللواء مدحت عبد الرحيم، رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية، مشيدين بإخلاصه وتفانيه وحب الوطن خلال فترة عمله.