وفاة اللواء محمد إبراهيم مدير الإنتربول المصري السابق بعد إصابته بكورونا

توفى اللواء محمد إبراهيم ، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، ومساعد رئيس حزب الوفد، اليوم السبت، قبل أيام من انتخابات مجلس النواب، وهو المرشح عن دائرة مركز قليوب والقناطر الخيرية.

ونشر الحساب الرسمي على الفيس بوك للفقيد خبر وفاته منذ لحظات

وحصل الفقيد على ليسانس حقوق جامعة عين شمس 1975 ودبلوم العلوم العسكرية، تخرج في كلية الشرطة المصرية عام 1975، وعين في قسم شرطة قصر النيل برتبة ملازم وتدرج في العمل بنفس القسم من ضابط منوب إلى رئيس دورية، إلى رئيس نقطة شرطة الجزيرة بالزمالك، ثم رئيس تحقيقات، ثم نائبًا لمأمور قسم قصر النيل وظل بهذا القسم 14 عامًا حتى رتبة المقدم.

وتم اختياره ضمن 10 ضباط من وزارة الداخلية، لإنشاء الإدراة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، وعمل مأمورًا لقسم شرطة مدينة نصر، وفي تلك الفترة منح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية كأحسن مأمور شرطة بالقاهرة.

وتم اختياره نائبًا لمدير الإنتربول المصري، ثم مديرًا للإنتربول المصري، وفي خلال تلك الفترة تم اختياره عضوًا في اللجنة التنفيذية للإنتربول الدولي بفرنسا، ممثلًا عن القارة الأفريقية بالانتخاب لمدة أربع سنوات

وعمل نائبًا لمدير أمن محافظة أسيوط لقطاع جنوب، ثم نائبًا لمدير أمن محافظة إسكندرية، وتم ترقيته لدرجة مساعد وزير الداخلية، قبل أن يعين مديرًا لأمن محافظة الإسكندرية في عام 2010، ثم مديرًا لأمن محافظة بورسعيد، ثم مساعدًا لوزير الداخلية للأمن الإجتماعي.

عمل رئيسًا للوفود المصرية في أكثر من 30 مؤتمرًا دوليًا بمختلف دول العالم، وشارك بحكم منصبه الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية في الإعداد لقانون مكافحة الإرهاب وحاضر محاضرات داخل وخارج مصر في العديد من الدول العربية بحكم عمله بمؤتمرات أهمها التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة الجرائم الإرهابية وأيضًا في مجال التعاون الدولي وتبادل تسليم المجرمين وقام بإعداد وتنظيم عدة مؤتمرات دولية أهمها المؤتمر الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية بعام 2007 بمشاركة قرابة 70 دولة

التحق بحزب الوفد، عام 2013 وشارك في الكثير من الفعاليات والمؤتمرات واللقاءات السياسية والاستراتيجية، ثم عضوًا في الهيئة العليا للحزب، وتم اختياره مساعدًا لرئيس الحزب مشرفًا على معهد العلوم السياسية والاستراتيجية للحزب

وخاض الانتخابات النيابية عام 2015، على المقعد الفردي بدائرة القناطر الخيرية عن حزب الوفد، ووصل لمرحلة الإعادة وحصل على قرابة 35 ألف صوت ولم يحالفه التوفيق، وفي أعقاب انتخابات رئاسة حزب الوفد الأخيرة استقال من الهيئة العليا للحزب

وفي عام 2019 انضم لحزب “حماة الوطن” وتم تعيينه عضوًا في المجلس الاستشاري للحزب