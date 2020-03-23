سيـــاســة

وفاة اللواء شفيع عبد الحليم متأثرًا بفيروس كورونا والقوات المسلحة تنعيه

قالت وزارة الصحة في بيان مساء الأحد إنها سجلت 33 إصابة جديدة
المال - خاص 1:35 م, الأثنين, 23 مارس 20 1:35 م, الأثنين, 23 مارس 20

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أعلن التلفزيون المصري اليوم الإثنين أن لواء ثانيا بالقوات المسلحة توفي جراء إصابته بفيروس كورونا ، وذلك بعد يوم من إعلان وفاة لواء آخر بذات المرض.

وقال التلفزيون: ”استمرارا لتضحيات أبنائها لحماية الوطن فقدت القوات المسلحة فجر اليوم اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم الذي وافته المنية نتيجة اشتراكه في أعمال مواجهة الفيروس“.

ومن حانبها نعت القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داوود مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكان مصدر عسكري ووسائل إعلام رسمية قد ذكر أمس الأحد أن اللواء أركان حرب خالد شلتوت، أحد قيادات الهيئة الهندسية، توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان مساء الأحد إنها سجلت 33 إصابة جديدة بالمرض وأربع وفيات ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 327 حالة من بينهم ١٤ حالة وفاة.

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بقلم المال - خاص

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